"Нам не повезло: заработали одно очко вместо трех." Ракицкий - о ничьей с "Локо"

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий заявил, что его команде не повезло в матче 22-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (1:1). 29-летний украинец забил гол в этой встрече прямым ударом со штрафного.

- Нам не повезло: заработали одно очко вместо трех, - сказал Ракицкий в эфире канала "Матч ТВ".

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.

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