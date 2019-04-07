21:13 | Футбол — РПЛ

"Нам не повезло: заработали одно очко вместо трех." Ракицкий - о ничьей с "Локо"

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Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий заявил, что его команде не повезло в матче 22-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (1:1). 29-летний украинец забил гол в этой встрече прямым ударом со штрафного. 

- Нам не повезло: заработали одно очко вместо трех, - сказал Ракицкий в эфире канала "Матч ТВ".

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. 

Локомотив - Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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