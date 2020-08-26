«Нам надо исправиться после двух поражений подряд». Влашич — о матче с «Краснодаром»
11:22
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
«Это будет очень важная игра, сложный соперник. Нам надо исправиться после двух поражений подряд. У «Краснодара» хорошие футболисты, умеющие играть технично. Мне нравятся матчи с ними, у них открытый, атакующий футбол. «Краснодар» оставляет пространство и позволяет играть», — заметил Влашич.
Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 26 августа. Начало встречи — в 20.30 мск.
Сегодня играем на Юге— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 26, 2020
? #КраснодарЦСКА
? #РПЛ
? 20:30 мск
? Стадион Краснодар
? Матч Премьер pic.twitter.com/WRFuCbD5me
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