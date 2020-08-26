Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«Это будет очень важная игра, сложный соперник. Нам надо исправиться после двух поражений подряд. У «Краснодара» хорошие футболисты, умеющие играть технично. Мне нравятся матчи с ними, у них открытый, атакующий футбол. «Краснодар» оставляет пространство и позволяет играть», — заметил Влашич.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 26 августа. Начало встречи — в 20.30 мск.