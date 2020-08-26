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«Нам надо исправиться после двух поражений подряд». Влашич — о матче с «Краснодаром»

11:22
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«Это будет очень важная игра, сложный соперник. Нам надо исправиться после двух поражений подряд. У «Краснодара» хорошие футболисты, умеющие играть технично. Мне нравятся матчи с ними, у них открытый, атакующий футбол. «Краснодар» оставляет пространство и позволяет играть», — заметил Влашич.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 26 августа. Начало встречи — в 20.30 мск.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 5-й тур. «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи




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