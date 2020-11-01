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«Нам надо быть предельно собранными». Ахметов — о предстоящем матче против «Ротора»

10:23
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о настрое на матч 13-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора». В случае победы московский клуб выйдет на первое место в турнирной таблице.

«Я рад, что вернулся на поле и теперь постепенно набираю игровой тонус, — цитирует Ахметова сайт ЦСКА. — Надеюсь, в Волгограде смогу сыграть больше, что в предыдущих матчах. Что касается «Ротора», то, очевидно, будет непросто — они обыграли «Локо», так что нам надо быть предельно собранными».

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