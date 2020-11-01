«Нам надо быть предельно собранными». Ахметов — о предстоящем матче против «Ротора»
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о настрое на матч 13-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора». В случае победы московский клуб выйдет на первое место в турнирной таблице.
«Я рад, что вернулся на поле и теперь постепенно набираю игровой тонус, — цитирует Ахметова сайт ЦСКА. — Надеюсь, в Волгограде смогу сыграть больше, что в предыдущих матчах. Что касается «Ротора», то, очевидно, будет непросто — они обыграли «Локо», так что нам надо быть предельно собранными».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.