Наиль Умяров: «В моей семье всегда симпатизировали «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что мог бы оказаться в московском клубе раньше.

— Я мог оказаться в «Спартаке» еще в 10 лет, — приводит слова Умярова официальный сайт клуба. — Помню, было еще тепло, сентябрь или октябрь. Мы приехали с мамой, тренером и еще одним игроком на просмотр. Каждый день тренировался в Сокольниках: четыре раза с 2000-м годом рождения, один раз с 1999-м.

Меня готовы были брать, но с условием, что жить буду в квартире с ребятами 96-го и 97-го годов. То есть с 14-15-летними, а это самый расцвет переходного возраста. Думаю, многому лишнему мог бы у них научиться... В итоге родители решили отказаться. Но если бы сейчас вернулся в тот возраст, поступил бы так же.

В моей семье всегда симпатизировали «Спартаку», особенно дедушка. Когда я перебрался в «Чертаново», многие ребята там болели за ЦСКА. Но я выбрал «Спартак»! Особенно приятно было, когда красно-белые выигрывали. Это давало возможность подшучивать над остальными.

Меня часто спрашивали: почему именно «Спартак»? У меня нет четкого ответа на этот вопрос. Нужно спросить у дедушки, ведь это стало семейной традицией: от деда передалось папе, а от него — уже мне.