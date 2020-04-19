Наиль Умяров побил рекорд Сане в упражнении на дриблинг
17:45
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров смог обойти достижение форварда «Манчестер Сити» Лероя Сане в упражнении на дриблинг. Суть упражнения — быстро перебирать ногами между двумя отметками. Сане сделал 100 повторов за 45 секунд, Умяров — 111.
Умяров бросил вызов Александру Ломовицкому, Никите Калугину и стэндап-комику Роману Косицыну.
Домашний кубок @nike — третья неделя, попытаюсь побить рекорд @leroysane19, посмотрим, что из этого получится! Передаю этот челендж @_lomovitskiy_ @roman_kositsyn @nk___26 и всем желающим! Отмечайте меня в своих публикациях, я обязательно посмотрю ваши видео?? #playinside #livingroomcup