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Наиль Умяров побил рекорд Сане в упражнении на дриблинг

17:45
Наиль Умяров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наиль Умяров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров смог обойти достижение форварда «Манчестер Сити» Лероя Сане в упражнении на дриблинг. Суть упражнения — быстро перебирать ногами между двумя отметками. Сане сделал 100 повторов за 45 секунд, Умяров — 111.

Умяров бросил вызов Александру Ломовицкому, Никите Калугину и стэндап-комику Роману Косицыну.

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