Наиль Умяров побил рекорд Сане в упражнении на дриблинг

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров смог обойти достижение форварда «Манчестер Сити» Лероя Сане в упражнении на дриблинг. Суть упражнения — быстро перебирать ногами между двумя отметками. Сане сделал 100 повторов за 45 секунд, Умяров — 111.

Умяров бросил вызов Александру Ломовицкому, Никите Калугину и стэндап-комику Роману Косицыну.