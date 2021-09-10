Наиль Умяров о матче «Спартака» с «Химками»: «Только побеждать»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем настрое на матч седьмого тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
«Будем стараться исправить ситуацию, — сказал игрок в интервью клубному каналу на Youtube. — Приложим все усилия. Только побеждать. Уход Крала в «Вест Хэм»? Это круто — переходить в АПЛ. Такой шанс нельзя упускать».
Матч «Спартак» — «Химки» состоится 11 сентября. Начало в 19.00 по московскому времени. Красно-белые занимают десятое место, имея в активе семь очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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