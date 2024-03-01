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1 марта, 14:20

Нагорных — о словах Шпинева про Леонченко: «Нужно понимать, что в некоторых высказываниях больше пиара и шоу»

К. Алексеев , Л. Волотко , М. Антонов
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Юрий Нагорных и Владимир Леонченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» высказался о словах агента Вадима Шпинева в адрес генерального директора клуба Владимира Леонченко.

— Но в ситуации с Миранчуком и Жемалетдиновым было четко сказано: или клуб сохраняет игроков, или генерального директора. В итоге с Леонченко продлили контракт...

— Решение о генеральном директоре все-таки принимается не агентами. Это делается на несколько ином уровне. Да, контракт с Владимиром Леонченко продлен. Он выполняет свои обязанности. Клуб функционирует.

— Высказывания Шпинева ухудшили переговоры?

— Нет. Здесь нужно понимать, что в некоторых высказываниях больше пиара и шоу. Чтобы привлечь внимание, взбодрить затишье в информационном поле, дать работу журналистам. Повторюсь, каждый делает свою работу. У Шпинева много клиентов — они разного возраста и с разной ситуацией в клубах. У него такая работа. Достаточно нервная, непростая.

Владимир Леонченко стал генеральным директором «Локомотива» в декабре 2020 года.

Ранее Шпинев обвинял генерального директора железнодорожников в срыве трансфера Тимура Сулейманова, который в итоге стал игроком «Локомотива».

Юрий Нагорных. «Восьми бразильцев у нас никогда не будет, а восемь игроков сборной России — это реально». Интервью босса «Локо»

Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Виктор Александров

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 15 1 3
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