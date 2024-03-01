Нагорных — о словах Шпинева про Леонченко: «Нужно понимать, что в некоторых высказываниях больше пиара и шоу»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» высказался о словах агента Вадима Шпинева в адрес генерального директора клуба Владимира Леонченко.

— Но в ситуации с Миранчуком и Жемалетдиновым было четко сказано: или клуб сохраняет игроков, или генерального директора. В итоге с Леонченко продлили контракт...

— Решение о генеральном директоре все-таки принимается не агентами. Это делается на несколько ином уровне. Да, контракт с Владимиром Леонченко продлен. Он выполняет свои обязанности. Клуб функционирует.

— Высказывания Шпинева ухудшили переговоры?

— Нет. Здесь нужно понимать, что в некоторых высказываниях больше пиара и шоу. Чтобы привлечь внимание, взбодрить затишье в информационном поле, дать работу журналистам. Повторюсь, каждый делает свою работу. У Шпинева много клиентов — они разного возраста и с разной ситуацией в клубах. У него такая работа. Достаточно нервная, непростая.

Владимир Леонченко стал генеральным директором «Локомотива» в декабре 2020 года.

Ранее Шпинев обвинял генерального директора железнодорожников в срыве трансфера Тимура Сулейманова, который в итоге стал игроком «Локомотива».