В «Локомотиве» рассказали, почему установили в клубе потолок зарплат

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» сообщил, что у клуба есть потолок зарплат.

«Да, «Локомотив» установил определенный уровень. Мы считаем, что он вполне конкурентоспособный и позволяет игрокам развиваться, а также постепенно повышать заработную плату. Но до определенной отметки. Если игрок ее перерастает, то мы совместно можем рассмотреть предложения о его переходе в клуб с более высоким уровнем заработной платы. При этом заработная плата в «Локомотиве» вполне конкурентоспособная.

Будем придерживаться наших внутренних правил. Считаем, что на данном этапе развития клуба и всего российского футбола это правильно. Игроков надо стимулировать к прогрессу», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров.