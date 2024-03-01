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1 марта, 14:35

В «Локомотиве» рассказали, почему установили в клубе потолок зарплат

К. Алексеев , Л. Волотко , М. Антонов
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Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» сообщил, что у клуба есть потолок зарплат.

«Да, «Локомотив» установил определенный уровень. Мы считаем, что он вполне конкурентоспособный и позволяет игрокам развиваться, а также постепенно повышать заработную плату. Но до определенной отметки. Если игрок ее перерастает, то мы совместно можем рассмотреть предложения о его переходе в клуб с более высоким уровнем заработной платы. При этом заработная плата в «Локомотиве» вполне конкурентоспособная.

Будем придерживаться наших внутренних правил. Считаем, что на данном этапе развития клуба и всего российского футбола это правильно. Игроков надо стимулировать к прогрессу», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров.

 
Юрий Нагорных. «Восьми бразильцев у нас никогда не будет, а восемь игроков сборной России — это реально». Интервью босса «Локо»

 

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
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 - : -
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