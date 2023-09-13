Агент Сулейманова обвинил Леонченко в срыве трансфера нападающего в «Локомотив»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, в разговоре с «СЭ» сообщил о срыве трансфера футболиста в «Локомотив».

«Главной проблемой перехода Тимура является личность генерального директора Леонченко. Он на всех совещаниях говорит о том, что этот футболист — не уровень «Локомотива». Но тут же возникает вопрос, как можно было подписывать таких игроков, как Раконьяц, Мампасси и т. д., и при этом так утверждать? Леонченко осуществлял эти трансферы и приводил этих людей в клуб. Именно Леонченко настоял на уходе из клуба Сулейманова, но подписал Никитина из «Факела», который так ни разу и не сыграл за «Локомотив». В случае успешного возвращения Тимура в клуб Леонченко распишется в своей профнепригодности.

Сейчас Леонченко хотел привести очередного иностранца, но это ни к чему не привело. В нынешнее финансовое состояние дел «Локомотива» их вогнало «эффективное» управление генерального директора клуба. Десятки миллионов евро были потрачены безвозвратно. Вот и все. Леонченко не нужно, чтобы у Тимура все получилось. Тогда все увидят, что его амбиции и профессиональные качества близки к нулю", — сказал Шпинев «СЭ».

По словам функционера, игровые качества нападающего подойдут московскому клубу при текущей тактической модели.

«Мы прекрасно отдаем себе отчет, что Тимур будет футболистом ротации, так как у клуба есть более мастеровитый и опытный нападающий — Артем Дзюба. Тимур понимает, что его ожидает», — считает агент.

Также Шпинев сообщил, что «Пари НН» готов отпустить футболиста за цену, которая на 40 процентов ниже рынка.

«Высоких запросов от футболиста и агента нет. Мы пошли на всевозможные и благоприятные для клуба уступки. Зарплата Тимура полностью бы вписывалась в концепцию оплаты труда футболистов клуба», — добавил Шпинев.

Сулейманов — воспитанник «Локомотива». В июле 2020 года «Пари НН» арендовал нападающего у железнодорожников, а в июне 2021 года выкупил его у москвичей.

В сезоне-2023/24 Сулейманов забил 3 гола в 10 матчах за нижегородцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего форварда в 1 миллион евро.