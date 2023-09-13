Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:50

Агент Сулейманова обвинил Леонченко в срыве трансфера нападающего в «Локомотив»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тимур Сулейманов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, в разговоре с «СЭ» сообщил о срыве трансфера футболиста в «Локомотив».

«Главной проблемой перехода Тимура является личность генерального директора Леонченко. Он на всех совещаниях говорит о том, что этот футболист — не уровень «Локомотива». Но тут же возникает вопрос, как можно было подписывать таких игроков, как Раконьяц, Мампасси и т. д., и при этом так утверждать? Леонченко осуществлял эти трансферы и приводил этих людей в клуб. Именно Леонченко настоял на уходе из клуба Сулейманова, но подписал Никитина из «Факела», который так ни разу и не сыграл за «Локомотив». В случае успешного возвращения Тимура в клуб Леонченко распишется в своей профнепригодности.

Сейчас Леонченко хотел привести очередного иностранца, но это ни к чему не привело. В нынешнее финансовое состояние дел «Локомотива» их вогнало «эффективное» управление генерального директора клуба. Десятки миллионов евро были потрачены безвозвратно. Вот и все. Леонченко не нужно, чтобы у Тимура все получилось. Тогда все увидят, что его амбиции и профессиональные качества близки к нулю", — сказал Шпинев «СЭ».

По словам функционера, игровые качества нападающего подойдут московскому клубу при текущей тактической модели.

«Мы прекрасно отдаем себе отчет, что Тимур будет футболистом ротации, так как у клуба есть более мастеровитый и опытный нападающий — Артем Дзюба. Тимур понимает, что его ожидает», — считает агент.

Также Шпинев сообщил, что «Пари НН» готов отпустить футболиста за цену, которая на 40 процентов ниже рынка.

«Высоких запросов от футболиста и агента нет. Мы пошли на всевозможные и благоприятные для клуба уступки. Зарплата Тимура полностью бы вписывалась в концепцию оплаты труда футболистов клуба», — добавил Шпинев.

Сулейманов — воспитанник «Локомотива». В июле 2020 года «Пари НН» арендовал нападающего у железнодорожников, а в июне 2021 года выкупил его у москвичей.

В сезоне-2023/24 Сулейманов забил 3 гола в 10 матчах за нижегородцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего форварда в 1 миллион евро.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Тимур Сулейманов
5
2
Читайте также
Матч отбора Евро Румыния — Косово остановили на 50 минут из-за политического баннера
Симона Халеп получила четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил
Поврежденные в результате удара ВСУ корабли ВМФ РФ продолжат боевую службу
Москва выразила демарш Баку из-за заявления МИД Азербайджана о выборах
Молодая мать выпала с 24-го этажа во время мытья окна в Екатеринбурге
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Мохеби сообщил, когда игрок вернется в «Ростов»

Изидор: «Во Франции все прекрасно знают о «Зените», поэтому выбор для меня был простым»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости