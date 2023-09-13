Агент Сулейманова обвинил Леонченко в срыве трансфера нападающего в «Локомотив»
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, в разговоре с «СЭ» сообщил о срыве трансфера футболиста в «Локомотив».
«Главной проблемой перехода Тимура является личность генерального директора Леонченко. Он на всех совещаниях говорит о том, что этот футболист — не уровень «Локомотива». Но тут же возникает вопрос, как можно было подписывать таких игроков, как Раконьяц, Мампасси и т. д., и при этом так утверждать? Леонченко осуществлял эти трансферы и приводил этих людей в клуб. Именно Леонченко настоял на уходе из клуба Сулейманова, но подписал Никитина из «Факела», который так ни разу и не сыграл за «Локомотив». В случае успешного возвращения Тимура в клуб Леонченко распишется в своей профнепригодности.
Сейчас Леонченко хотел привести очередного иностранца, но это ни к чему не привело. В нынешнее финансовое состояние дел «Локомотива» их вогнало «эффективное» управление генерального директора клуба. Десятки миллионов евро были потрачены безвозвратно. Вот и все. Леонченко не нужно, чтобы у Тимура все получилось. Тогда все увидят, что его амбиции и профессиональные качества близки к нулю", — сказал Шпинев «СЭ».
По словам функционера, игровые качества нападающего подойдут московскому клубу при текущей тактической модели.
«Мы прекрасно отдаем себе отчет, что Тимур будет футболистом ротации, так как у клуба есть более мастеровитый и опытный нападающий — Артем Дзюба. Тимур понимает, что его ожидает», — считает агент.
Также Шпинев сообщил, что «Пари НН» готов отпустить футболиста за цену, которая на 40 процентов ниже рынка.
«Высоких запросов от футболиста и агента нет. Мы пошли на всевозможные и благоприятные для клуба уступки. Зарплата Тимура полностью бы вписывалась в концепцию оплаты труда футболистов клуба», — добавил Шпинев.
Сулейманов — воспитанник «Локомотива». В июле 2020 года «Пари НН» арендовал нападающего у железнодорожников, а в июне 2021 года выкупил его у москвичей.
В сезоне-2023/24 Сулейманов забил 3 гола в 10 матчах за нижегородцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего форварда в 1 миллион евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0