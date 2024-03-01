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1 марта, 14:12

Родригао рассказал, как переживал из-за травмы

Виктория Кравченко
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Защитник «Зенита» Родригао рассказал о травме, которую он получил в конце прошлого сезона. Футболист вернулся на поле только к девятому туру РПЛ.

«Это был сложный период для меня. Какое-то время назад появились болевые ощущения, они усиливались, и стало понятно, что надо что-то делать. Вместе с медицинским штабом мы решили оперироваться. Все прошло хорошо. Да, период восстановление был не быстрым, но сейчас все в порядке и я чувствую себя хорошо», — цитирует Родригао «РБ Спорт».

В «Зените» футболист провел 34 матча, забив один мяч. Контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rodrigao-travma-tyazhely-j-e-tap-osobenno-na-fone-rezul-tatov-zenita/
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
ФК Зенит
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