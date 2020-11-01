«Надо что-то делать с судейством, так судить нельзя». Идову — о работе арбитров на матче «Химки» — «Зенит»
Защитник «Химок» Брайн Идову выразил недовольство работой бригады во главе с Алексеем Матюниным, обслуживающей матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:1, перерыв).
— Мы неплохо начали, игра идет активная, с борьбой, — сказал в эфире «Матч Премьер» Идову. — В первом нашем моменте Ракицкий хорошо доиграл, спас, выбил мяч из пустых ворот. После этого мы пропустили необязательный гол, мяч пролетел через всю нашу штрафную, на дальней штанге оказался один игрок «Зенита» и завершил эпизод. Надо выходить и исправляться. Ну и, конечно, надо что-то делать с судейством. Так судить нельзя, если честно.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.