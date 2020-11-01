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«Надо что-то делать с судейством, так судить нельзя». Идову — о работе арбитров на матче «Химки» — «Зенит»

14:58
Брайн Идову. Фото Instagram
Брайн Идову. Фото Instagram
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Защитник «Химок» Брайн Идову выразил недовольство работой бригады во главе с Алексеем Матюниным, обслуживающей матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:1, перерыв).

— Мы неплохо начали, игра идет активная, с борьбой, — сказал в эфире «Матч Премьер» Идову. —  В первом нашем моменте Ракицкий хорошо доиграл, спас, выбил мяч из пустых ворот. После этого мы пропустили необязательный гол, мяч пролетел через всю нашу штрафную, на дальней штанге оказался один игрок «Зенита» и завершил эпизод. Надо выходить и исправляться. Ну и, конечно, надо что-то делать с судейством. Так судить нельзя, если честно.

Химки — Зенит

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