"Надеюсь, проделанная работа принесет плоды". Кононов - о матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что его команда должна показать хороший футбол в матче 18-го тура премьер-лиги против "Краснодара". Встреча пройдет в Москве 3 марта.

- Надеюсь, что проделанная работа принесет плоды, - сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. - Наша задача одна - в первую очередь, демонстрировать хороший футбол и за счет этого добиваться результата.

"Краснодар" - очень хорошая играющая команда. Надеюсь, что и мы составим "Краснодару" такой тандем играющих двух команд. Футбол покажет.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 туров. "Краснодар" с 33 баллами располагается на 2-й строчке.

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