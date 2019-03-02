15:58 | Футбол — РПЛ

"Надеюсь, проделанная работа принесет плоды". Кононов - о матче с "Краснодаром"

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что его команда должна показать хороший футбол в матче 18-го тура премьер-лиги против "Краснодара". Встреча пройдет в Москве 3 марта.

- Надеюсь, что проделанная работа принесет плоды, - сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. - Наша задача одна - в первую очередь, демонстрировать хороший футбол и за счет этого добиваться результата. 

"Краснодар" - очень хорошая играющая команда. Надеюсь, что и мы составим "Краснодару" такой тандем играющих двух команд. Футбол покажет. 

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 туров. "Краснодар" с 33 баллами располагается на 2-й строчке.

Спартак - Краснодар

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Дополнительная информация

http://spartak.com/videos/21695172/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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