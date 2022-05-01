Промес: «Порой «Спартаку» нужно пропустить, чтобы проснуться»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) подвел итоги встречи и добавил, что очень рад вернуться на поле.

— Очевидно, что мы плохо начали игру, — приводит слова Промеса сайт «Спартака». — Потом еще и пропустили гол. Не знаю, что именно там случилось, но в наши ворота поставили пенальти. Впереди у нас до перерыва ничего не получалось. Во втором тайме мы немного поменяли схему, стали играть в атакующий футбол. Это привело к голам. Думаю, этот спартаковский футбол поможет нам и в следующих матчах.

А какая классная была атмосфера на трибунах во втором тайме.

— Что Ваноли сказал в перерыве?

— Он сказл нам сохранять спокойствие. Он сдела правильные тактические ходы, которые позволил нам играть в более атакующем стиле. К сожалению, порой нам нужно пропустить, чтобы проснуться. Мы должны сиправлять это и играть на максимуме с первых минут. Если проведем оставшиеся матчи так, как второй тайм сегодня, то достойно завершим сезон.

— Когда ты вышел, то стали играть через тебя. Это часть установки?

— Дело не только в тактике. Тренер знал, что я могу внести в игру что-то новое. Отдельно хочу отметить Шамара, который тоже появился со скамейки. Мы с ним игроки, которые могут создавать остроту. Сегодня этого как раз не хватало. Мы смогли одержать победу. Важно сохранить эти эмоции.

— Второй гол Соболева- там мяч явно пересек линию?

— Я получил мяч, ударил — не забил. На подборе первым оказался Соболев. Защитник выбил мяч уже из-за линии. Мы начали радоваться, но игра продолжилась, и у нас не было уверенности. К счастью, в этот раз ВАР нам помог. Классные эмоции от победы, особенно на фоне поражения на прошлой неделе. И потому, что я вернулся. Так что сейчас мы на позитиве.

— Почему празднование было настолько эмоциональным?

— Да, все прибежали обниматься. Было круто, хороший знак. Просто мы децствительно много работали, и сложно смириться с нашим положением в таблице и с этой ситуацией.

Сегодня перебороли проблемы: мы проигрывали, но смогли взять три очка. Каждый получил заряд необходимой позитивной энергии.

Не устаю говорить, что мы скучаем по фанатам, это наша семья. Сегодня на арене была классная атмрсфера. Спасибо болельщикам. Теперь нас ждет поездка к «Уралу».

— Расстроился, что твой гол украл офсайд?

— Это был хороший гол. Жаль, что не засчитали. Хотел отметить возвращение забитым голом. Но все впереди, я уверен.

— Как самочувствие?

— Все хорошо. Хочу помогать команде и быть готовым на сто процентов. Я был расстроен тем, что не мог играть. Очень счастлив, что вернулся. У нас еще есть возможность побороться за Кубок. Так что теперь отправляемся к «Уралу» за тремя очками, а потом ждем всех на кубковой игре.