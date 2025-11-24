«Спартак» назвал трибуну А «Лукойл Арены» в честь Никиты Симоняна

«Спартак» объявил о том, что трибуна А «Лукойл Арены» будет носить имя бывшего нападающего красно-белых Никиты Симоняна.

Трибуна В домашнего стадиона московского клуба носит имя братьев Старостиных. Трибуна С названа именем Игоря Нетто, а D — Федора Черенкова.

Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых со 160 голами. В составе «Спартака» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958).

На посту главного тренера команды Симонян дважды выиграл чемпионат СССР (1962, 1969) и трижды стал обладателем Кубке СССР (1963, 1965, 1971).