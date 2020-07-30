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На сайте «Спартака» появилась страница Кокорина

18:33
Профиль Кокорина на сайте «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Профиль Кокорина на сайте «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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Нападающий Александр Кокорин станет футболистом «Спартака». На сайте московского клуба появилась страница с данными игрока.

Футболист будет выступать в московском клубе под 9-м номером.

С 29-летним игроком все запланированные официальные мероприятия, в частности посещение клубного музея, пройдут в пятницу 31 июля.

Весеннюю часть сезона-2019/20 нападающий провел в аренде в «Сочи», сыграв 10 матчей в Тинькофф РПЛ и забив 7 мячей.

Отметим, что на сайте красно-белых есть страницы с данными футболистов других клубов РПЛ.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/team/persons/aleksandr_kokorin

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