На сайте «Спартака» появилась страница Кокорина

Нападающий Александр Кокорин станет футболистом «Спартака». На сайте московского клуба появилась страница с данными игрока.

Футболист будет выступать в московском клубе под 9-м номером.

С 29-летним игроком все запланированные официальные мероприятия, в частности посещение клубного музея, пройдут в пятницу 31 июля.

Весеннюю часть сезона-2019/20 нападающий провел в аренде в «Сочи», сыграв 10 матчей в Тинькофф РПЛ и забив 7 мячей.

Отметим, что на сайте красно-белых есть страницы с данными футболистов других клубов РПЛ.