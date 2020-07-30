На сайте «Спартака» появилась страница Кокорина
18:33
Нападающий Александр Кокорин станет футболистом «Спартака». На сайте московского клуба появилась страница с данными игрока.
Футболист будет выступать в московском клубе под 9-м номером.
С 29-летним игроком все запланированные официальные мероприятия, в частности посещение клубного музея, пройдут в пятницу 31 июля.
Весеннюю часть сезона-2019/20 нападающий провел в аренде в «Сочи», сыграв 10 матчей в Тинькофф РПЛ и забив 7 мячей.
Отметим, что на сайте красно-белых есть страницы с данными футболистов других клубов РПЛ.
Дополнительная информация:
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