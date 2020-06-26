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На матче «Зенит» — «Крылья» состоится виртуальная встреча болельщиков петербуржцев

14:55
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Виртуальная комната болельщиков «Зенита» пройдет перед матчем 24-го тура Тинькофф-РПЛ против «Крыльев Советов». Встреча пройдет 26 июня и начнется в 20:30 мск.

Встреча пройдет в формате Zoom-конференции и откроется за час до стартового свистка. Ее участниками станут преданные поклонники петербургской команды, которым по состоянию здоровья сложно посещать стадион в обычное время, но особенно — в период пандемии.

Также во встрече примут участие звездные болельщики клуба, которые присоединятся к разговору о футболе, «Зените» и предстоящем матче.

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