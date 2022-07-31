На матче «Ростов» — «Химки» ожидается до 10 тысяч болельщиков

На матче 3-го тура РПЛ «Ростов» — «Химки» ожидается до 10 тысяч зрителей, сообщает «РБ Спорт».

Напомним, чтобы попасть на стадион «Ростова», потребуется карта болельщика (Fan ID).

Ранее в СМИ сообщали о том, что в Ростовской области оформлено более 17 тысяч паспортов болельщика.

Если информация окажется верной, то этот матч станет самым посещаемым среди всех, на который требовался Fan ID.