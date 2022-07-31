«Нижний Новгород» сыграл вничью с ЦСКА благодаря дублю Сулейманова

«Нижний Новгород» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ — 2:2.

Армейцы вели в счете после первого тайма: у красно-синих отличились Федор Чалов и Константин Кучаев. На 58-й минуте у нижегородцев на замену вышел нападающий Тимур Сулейманов, который отличился дублем и спас свою команду от поражения.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 3 матчах, армейцы уступают «Зениту» по дополнительным показателям. Красно-синие впервые потеряли очки в официальном матче под руководством Владимира Федотова, который возглавил команду в июне.

«Нижний Новгород» с 2 очками в 3 играх занимает 13-ю строчку.

В 4-м туре ЦСКА сыграет на своем поле с «Факелом» (6 августа, 17.30 мск), а «Нижний Новгород» встретится с «Сочи» в гостях (7 августа, 20.00 мск).