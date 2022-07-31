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«Нижний Новгород» сыграл вничью с ЦСКА благодаря дублю Сулейманова

ЦСКА сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в 3-м туре РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
31 июля. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — ЦСКА.
Фото ПФК ЦСКА

«Нижний Новгород» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ — 2:2.

Армейцы вели в счете после первого тайма: у красно-синих отличились Федор Чалов и Константин Кучаев. На 58-й минуте у нижегородцев на замену вышел нападающий Тимур Сулейманов, который отличился дублем и спас свою команду от поражения.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 3 матчах, армейцы уступают «Зениту» по дополнительным показателям. Красно-синие впервые потеряли очки в официальном матче под руководством Владимира Федотова, который возглавил команду в июне.

«Нижний Новгород» с 2 очками в 3 играх занимает 13-ю строчку.

В 4-м туре ЦСКА сыграет на своем поле с «Факелом» (6 августа, 17.30 мск), а «Нижний Новгород» встретится с «Сочи» в гостях (7 августа, 20.00 мск).

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
2:2
ЦСКА
Голы
Чалов, 14 (0:1), Кучаев, 22 (0:2), Сулейманов, 60 (1:2), Сулейманов, 85 (2:2)
Нижний Новгород
Нигматуллин Александров Юлдошев (Берковский, 79) Каккоев Гоцук Корнюшин Майга Кротов (Стоцкий, 79) Калинский Рыбчинский (Сулейманов, 58) Милсон (Шарипов, 90)
ЦСКА
Акинфеев Набабкин Гайич Дивеев Мухин Карраскаль Обляков Зайнутдинов Кучаев (Зделар, 77) Медина (Ермаков, 66) Чалов (Заболотный, 66)
Предупреждения
Калинский 21’  - 
Судьи
Мешков (Дмитров) Данченко (Уфа) Иванов (Кострома)
ВАР
Бобровский (Санкт-Петербург) Воронцов (Ярославль)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак 2
Оренбург 0
1-й тайм

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 5 : 0
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31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
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Спартак – Оренбург
 - : -
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