«Нижний Новгород» — ЦСКА: Сулейманов сделал дубль и сравнял счет за 5 минут до конца матча
Нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов сравнял счет в матче 3-го тура РПЛ — 2:2.
На 85-й минуте форвард забил ударом головой после подачи в штрафную армейцев с правого фланга.
Сулейманов сделал дубль — он же забил первый гол нижегородцев в этой игре на 60-й минуте.
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|7
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|3
|2
|0
|1
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|6
|
4
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|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
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|1
|1
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|4
|
6
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|1
|1
|1
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|4
|
7
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|
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|
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|
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16
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|3
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|0
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
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|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
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|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
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|20:00
|
Ростов – Химки
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|Г
|
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Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
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|4
|
|
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|П
|
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Оренбург
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|2
|
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Арсен Захарян
Динамо
|2
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