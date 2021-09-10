«Ростов» объявил об изменении правил посещения матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

В соответствии с требованием Роспотребнадзора, на игру будут допущены только те болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса, а также недавно переболевшие и имеющие при себе подтверждающий QR-код, наличие которого будут проверять при входе на стадион.

В соответствии с требованием Роспотребнадзора, на ближайший домашний матч будут допущены только те болельщики, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, а также недавно переболевшие, и имеющие при себе подтверждающий QR-код. Подробности ? — Football Club Rostov (@rostovfc) September 10, 2021

Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится 13 сентября, начало встречи — в 19.30 (мск). Эта игра станет для ростовчан первой домашней в сезоне в присутствии болельщиков.