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На матч «Ростов» — «Краснодар» смогут попасть только болельщики с QR-кодами

10:58
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«Ростов» объявил об изменении правил посещения матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

В соответствии с требованием Роспотребнадзора, на игру будут допущены только те болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса, а также недавно переболевшие и имеющие при себе подтверждающий QR-код, наличие которого будут проверять при входе на стадион.

Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится 13 сентября, начало встречи — в 19.30 (мск). Эта игра станет для ростовчан первой домашней в сезоне в присутствии болельщиков.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1532

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Иван Торопцев все материалы автора

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