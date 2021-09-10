«Динамо» увеличило посещаемость стадиона до 30 процентов на матч с «Нижним Новгородом»
11:44
Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о том, что посещаемость стадиона увеличена до 30 процентов.
Клуб открыл продажу билетов на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» на все секторы трибун. Попасть на стадион смогут только владельцы абонементов и билетов, у которых есть QR-код.
Игра «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября. Начало — в 19.00 (мск).
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