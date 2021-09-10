«Динамо» увеличило посещаемость стадиона до 30 процентов на матч с «Нижним Новгородом»

?? БИЛЕТЫ НА «НИЖНИЙ» В ПРОДАЖЕ!



Посещаемость стадиона увеличена до 30%! Мы открываем продажу билетов на все секторы трибун A, C и D ???



Стоимость от 300 рублей?



Попасть на трибуны смогут только владельцы абонементов и билетов, у которых есть QR-код??



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