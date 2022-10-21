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Булыкин — о матче «Локомотив» — «Динамо»: «Фаворита точно нет»

Мария Гусева
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» встретится с «Динамо».

«Шансы команд в этом матче оцениваю 50 на 50. Фаворита точно нет. Две команды находятся не в лучшей своей форме, но там подобраны хорошие футболисты. Каждый может индивидуально решить эпизод. Ждем хороший футбол», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

«Локомотив» после 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на 8-й строчке с 20 очками.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 22 октября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-v-matche-dinamo-lokomotiv-zhdu-horoshij-futbol/
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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Сочи

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