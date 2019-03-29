20:42 | Футбол — РПЛ

"Мы не показали свою игру". Божович - о поражении от "Арсенала"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после поражения от "Арсенала" в матче 21-го тура премьер-лиги (0:1) заявил, что его команда не сумела показать свою игру. 

- Мы плохо начали матч, первый тайм играли плохо, - сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". - Как начинаешь, так и заканчиваешь. Замена Денисова? Он был травмирован и физически подсел, получил удар в голеностоп. Поэтому выпустили более свежего игрока.

Причины поражения? Мы не показали сегодня свою игру. У нас не получались атаки по флангам, не было подходов к воротам, поэтому мы проиграли. 

"Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

Крылья Советов - Арсенал Т

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