"Мы не показали свою игру". Божович - о поражении от "Арсенала"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после поражения от "Арсенала" в матче 21-го тура премьер-лиги (0:1) заявил, что его команда не сумела показать свою игру.

- Мы плохо начали матч, первый тайм играли плохо, - сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". - Как начинаешь, так и заканчиваешь. Замена Денисова? Он был травмирован и физически подсел, получил удар в голеностоп. Поэтому выпустили более свежего игрока.

Причины поражения? Мы не показали сегодня свою игру. У нас не получались атаки по флангам, не было подходов к воротам, поэтому мы проиграли.

"Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

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