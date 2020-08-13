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«Мы научились прижимать соперника, но нам не хватает терпения». Тедеско — о позиционных атаках «Спартака»

15:05
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о тактике команды и отметил, в каких аспектах прибавили игроки.

— Что нужно, чтобы команда начала хорошо играть в позиционных атаках?

— Не согласен с такой постановкой вопроса. Если мы не забиваем с позиционных атак, это не значит, что у нас все плохо с этим компонентом. Мы прибавили за последнее время и в позиционных атаках, и во владении мячом. Мы научились сажать соперника в оборону и прижимать к штрафной. Нам не хватает терпения в таких атаках. Иногда мы слишком быстро стараемся завершить такие атаки. Это типично для молодых команд. В 27-29 лет у тебя больше терпения. Нам нужно владеть мячом и хорошо готовить атаку. (Дмитрий Зеленов)

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