Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о тактике команды и отметил, в каких аспектах прибавили игроки.

— Что нужно, чтобы команда начала хорошо играть в позиционных атаках?

— Не согласен с такой постановкой вопроса. Если мы не забиваем с позиционных атак, это не значит, что у нас все плохо с этим компонентом. Мы прибавили за последнее время и в позиционных атаках, и во владении мячом. Мы научились сажать соперника в оборону и прижимать к штрафной. Нам не хватает терпения в таких атаках. Иногда мы слишком быстро стараемся завершить такие атаки. Это типично для молодых команд. В 27-29 лет у тебя больше терпения. Нам нужно владеть мячом и хорошо готовить атаку. (Дмитрий Зеленов)