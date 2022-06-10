Лоза о назначении Абаскаля тренером «Спартака»: «Опять испанец, ну почему? Полно же наших тренеров»

Музыкант Юрий Лоза высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Опять испанец, ну почему испанец? У нас же полно тренеров наших. Я уже объяснял, почему мы их тащим сюда, потому что так проще пилить бабло. На нашего тренера спонсоры не дадут столько денег, сколько дадут на испанца. А теперь есть, что пилить. Это очень просто», — приводит слова Лозы NEWS.ru.

Музыкант также заявило том, что ни один тренер не сможет сделать из средних футболистов классную команду.

«На поле же выходят футболисты. Надо игроков подбирать соответствующих. Сейчас к нам вряд ли поедут классные мастера, потому что мы блокированы. Своих, как видите, нет. Вместо испанца можно было бы назначить Дмитрия Аленичева, который фактически построил чемпионский «Спартак». Есть Георгий Ярцев, есть Анатолий Бышовец, который без работы. Вариантов среди титулованных тренеров полно», — добавил Лоза.

Сегодня, 10 июня, московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним Гильермо Абаскалем.

В прошедшем сезоне испанец тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».