Агент Жамалетдинова заявил, что два клуба РПЛ интересуются Жамалетдиновым

Александр Маньяков, агент нападающего Тимура Жамалетдинова, заявил, что «Уфа» готова продать игрока.

«Два клуба премьер-лиги интересуются Тимуром. Пока речи о конкретных предложениях не идет, просто интерес, люди звонили, спрашивали про него. Я ответил: «Ребята, формируйте предложение, отправляйте в «Уфу» Шамилю Газизову, он будет рассматривать. И от этого уже будем отталкиваться», — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

В октябре 2021 года он перенес операцию на колене. В сезоне-2021/22 Жамалетдинов сыграл в 5 матчах в Тинькофф РПЛ и отметился результативной передачей.