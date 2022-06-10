Антар Яхья покинул должность технического директора академии «Спартака»

Антар Яхья покинул пост технического директора Академии имени Ф. Ф. Черенкова, сообщает сайт «Спартака».

В заявлении отмечается, что известный в прошлом защитник сборной Алжира принял такое решение по семейным обстоятельствам, что было встречено руководством столичного клуба с полным пониманием.

Яхья пришел в академию красно-белых в январе этого года. Красно-белые в заявлении отметили: «клуб искренне благодарит его за проделанную работу, желает семейного благополучия и успехов в карьере».

Накануне пост главного тренера «Спартака» покинул итальянец Паоло Ваноли. Он занял это пост в декабре, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления на год. Сегодня главным тренером красно-белых стал испанец Гильермо Абаскаль.