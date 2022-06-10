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Сегодня, 18:45

Антар Яхья покинул должность технического директора академии «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антар Яхья.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Антар Яхья покинул пост технического директора Академии имени Ф. Ф. Черенкова, сообщает сайт «Спартака».

В заявлении отмечается, что известный в прошлом защитник сборной Алжира принял такое решение по семейным обстоятельствам, что было встречено руководством столичного клуба с полным пониманием.

Яхья пришел в академию красно-белых в январе этого года. Красно-белые в заявлении отметили: «клуб искренне благодарит его за проделанную работу, желает семейного благополучия и успехов в карьере».

Накануне пост главного тренера «Спартака» покинул итальянец Паоло Ваноли. Он занял это пост в декабре, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления на год. Сегодня главным тренером красно-белых стал испанец Гильермо Абаскаль.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-10-antar_yakhya_pokinul_akademiyu_spartaka/
ФК Спартак (Москва)
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