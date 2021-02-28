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«Он будет биться за ромбик». Солтмурад Бакаев о будущем брата в «Спартаке»

18:44
Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев высказался о карьере своего брата Зелимхана, который играет за «Спартак».

— С братом не успел пообщаться после матча, — рассказал Бакаев-младший «СЭ».

— Все говорят, что он загрустил без тебя.

— Да, не, у него все хорошо. Всевышний все видит и обязательно поможет и ему, и мне. Главное, нам работать и все будет хорошо.

— Что думаешь про его ситуацию в клубе?

— Не буду комментировать, это не мое дело. У него все хорошо, он — игрок «Спартака» и будет им. Он — воспитанник, любит свой клуб и будет биться за ромбик.

25 февраля появилась информация, что «Спартак» и «Динамо» ведут переговоры о трансфере футболиста. Шла речь о переходе за 12 миллионов евро. Однако сделка не состоялась

(Севастиан Терлецкий)

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