Мусаев заявил, что готов рассматривать предложения из России

Российский тренер Мурад Мусаев заявил, что готов рассматривать предложения из родной страны.

«Конечно, я готов рассматривать предложения из России. «Динамо» Махачкала? Гаджи Муслимович уже ответил на ваш вопрос», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Мусаев возглавлял «Сабах» с октября 2021 года. Под его руководством команда провела 87 матчей: 48 побед, 16 ничьих и 23 поражения. В последнем матче «Сабах» разгромно проиграл «Карабаху» (1:7) в Кубке Азербайджана.