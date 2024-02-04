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Сегодня, 14:30

Агент Тикнизяна: «Он настроен помочь «Локомотиву» в достижении поставленных целей»

Агент Тикнизяна рассказал о будущем футболиста
Микеле Антонов
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Вопрос по поводу Тикнизяна и его истории с возможным трансфером: сам игрок высказался, что прочитал много неверной информации о себе в прессе. Как с вашей точки зрения все развивалось?

— Полностью согласен с Наиром.

— Останется ли он в «Локомотиве» до конца сезона?

— У Наира контракт с «Локомотивом». Тикнизяну комфортно в своем клубе. Он настроен на то, чтобы помочь команде в достижении поставленных руководством целей.

В январе появилась информация, что 24-летний футболист близок к переходу в «Зенит». 25 января сообщалось, что сделка сорвался из-за того, что Тикнизян не согласовал с сине-бело-голубыми условия контракта.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Наяир Тикнизян
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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