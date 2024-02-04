Агент Тикнизяна: «Он настроен помочь «Локомотиву» в достижении поставленных целей»

Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Вопрос по поводу Тикнизяна и его истории с возможным трансфером: сам игрок высказался, что прочитал много неверной информации о себе в прессе. Как с вашей точки зрения все развивалось?

— Полностью согласен с Наиром.

— Останется ли он в «Локомотиве» до конца сезона?

— У Наира контракт с «Локомотивом». Тикнизяну комфортно в своем клубе. Он настроен на то, чтобы помочь команде в достижении поставленных руководством целей.

В январе появилась информация, что 24-летний футболист близок к переходу в «Зенит». 25 января сообщалось, что сделка сорвался из-за того, что Тикнизян не согласовал с сине-бело-голубыми условия контракта.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.