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Сегодня, 14:13

В «Торпедо» подтвердили интерес к Рыбчинскому и Куликову: «Мы забрасывали удочку»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе из «Локомотива» полузащитников Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова. Ранее об этом сообщал Sport24.

«Кажется, к этим игрокам есть большой интерес из клубов РПЛ. Это качественные игроки, все зависит от возможностей. Нужно представлять, какие зарплаты в «Локомотиве» и уровень [возможностей], который есть у нас, они кардинальным образом отличаются. Не все зависит от нас, у нас есть большое желание иметь готовых игроков РПЛ в своем составе, как и любому клубу первой восьмерки Первой лиги. Ведем ли мы переговоры с «Локомотивом»? Скажем так, мы забрасывали удочку», — сказал Волнушкин «СЭ».

25-летний Рыбчинский провел в этом сезоне 13 матчей и отдал 1 ассист. 25-летний Куликов в этом сезоне провел 7 матче и не отличился результативными действиями.

По итогам 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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