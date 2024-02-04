В «Торпедо» подтвердили интерес к Рыбчинскому и Куликову: «Мы забрасывали удочку»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе из «Локомотива» полузащитников Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова. Ранее об этом сообщал Sport24.

«Кажется, к этим игрокам есть большой интерес из клубов РПЛ. Это качественные игроки, все зависит от возможностей. Нужно представлять, какие зарплаты в «Локомотиве» и уровень [возможностей], который есть у нас, они кардинальным образом отличаются. Не все зависит от нас, у нас есть большое желание иметь готовых игроков РПЛ в своем составе, как и любому клубу первой восьмерки Первой лиги. Ведем ли мы переговоры с «Локомотивом»? Скажем так, мы забрасывали удочку», — сказал Волнушкин «СЭ».

25-летний Рыбчинский провел в этом сезоне 13 матчей и отдал 1 ассист. 25-летний Куликов в этом сезоне провел 7 матче и не отличился результативными действиями.

По итогам 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.