Мусаев стал лучшим тренером РПЛ в сезоне-2024/25

Возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев признан лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2024/25.

41-летний специалист получил награду на премии «Winline Герои РПЛ», проходящей в пятницу в Москве. По итогам финального этапа голосования он опередил Марко Николича, который возглавлял ЦСКА, и главного тренера «Акрона» Заура Тедеева.

Мусаев вернулся в «Краснодар» в марте 2024 года после почти 2,5 лет работы в «Сабахе». В минувшем сезоне «быки» под его руководством стали чемпионами РПЛ.