Кордоба из «Краснодара» признан лучшим игроком сезона в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба победил в номинации «Лучший игрок сезона» на премии «Winline Герои РПЛ-2024/25».

На награду помимо Кордобы претендовали Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Манфред Угальде («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»), Маркиньос («Спартак») и Максим Глушенков («Зенит»).

32-летний колумбиец также был признан лучшим форвардом сезона на премии «Winline Герои РПЛ». Церемония награждения проходит в пятницу, 27 июня, в Москве.

В прошлом сезоне Кордоба забил 12 голов и сделал 7 результативных передач в 25 матчах за «быков» в РПЛ. Вместе с «Краснодаром» он стал чемпионом России.