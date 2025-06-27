Кордоба признан лучшим нападающим сезона РПЛ-2024/25

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим форвардом сезона на премии «Winline Герои РПЛ-2024/25».

32-летний колумбиец в прошлом сезоне забил 12 голов и сделал 7 результативных передач в 25 матчах за «быков» в РПЛ.

Он опередил в номинации Манфреда Угальде («Спартак») и Артема Дзюбу («Акрон»). Кордоба играет за «Краснодар» с 2021 года.

Церемония вручения наград проходит в пятницу, 27 июня, в Москве. В прошлом сезоне лучшим форвардом был признан Константин Тюкавин («Динамо»), в сезоне-2022/23 — Малком («Зенит»).