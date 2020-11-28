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Мусаев сообщил, что Вилену ждет операция

19:07
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Химок» в 16-м туре РПЛ (0:1) рассказал о состоянии здоровья полузащитника Тони Вилены. Хавбек получил травму в конце первого тайма.

— Пока он не может ходить, — сказал Мусаев. — Скорее всего, его ждет операция.

Химки — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи




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