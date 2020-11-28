Мусаев сообщил, что Вилену ждет операция
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Химок» в 16-м туре РПЛ (0:1) рассказал о состоянии здоровья полузащитника Тони Вилены. Хавбек получил травму в конце первого тайма.
— Пока он не может ходить, — сказал Мусаев. — Скорее всего, его ждет операция.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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