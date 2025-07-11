В Италии рассказали о потенциальном новичке «Спартака» Коко

Итальянский журналист издания Toro news Альберто Джулини рассказал «СЭ» о сильных и слабых сторонах потенциального новичка «Спартака» — защитника «Торино» Сауля Коко.

— Подписанный прошлым летом из «Лас-Пальмас» за 7,5 миллиона евро плюс бонусы, Сауль Коко был приобретен с целью играть правым центральным защитником в схеме с тремя защитниками. Однако на практике он чаще выступал в роли центрального защитника, начав сезон уверенно и даже забив два гола в первых матчах.

Техничный защитник, Коко впечатлял своей способностью начинать атаки из глубины и эффективностью при открытой игре в обороне. Однако в воздушных дуэлях и при игре в штрафной площади у него проявлялись некоторые слабости.

В зимние месяцы его форма ухудшилась, что совпало с общим спадом команды. Во второй половине сезона, после перехода тренера Ваноли с расстановки 3-5-2 на 4-2-3-1, Коко стали использовать в качестве левого центрального защитника вместе с Марипаном. Переход дался нелегко — он не левша, и порой ему было сложно строить игру, используя слабую ногу.

Его выступления были нестабильными: он чередовал уверенные матчи с досадными ошибками, отражая общую нестабильность команды в течение сезона.

В преддверии нового сезона «Торино» не считает Коко неприкосновенным, но и не рассматривает его как лишнего игрока. Его могут продать, но только при наличии убедительного предложения — такого, как недавнее от катарского клуба (размером 16 миллионов. — Прим. «СЭ»).

Тем временем команда возобновила тренировки во вторник, чтобы подготовиться к новому сезону, и Коко регулярно занимается вместе с остальными игроками, — сказал Джулини «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение «Торино» в размере 10 миллионов евро о покупке 26-летнего центрального защитника. Однако итальянский клуб ответил отказом.

Контракт Коко с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.