В Италии рассказали о потенциальном новичке «Спартака» Коко
Итальянский журналист издания Toro news Альберто Джулини рассказал «СЭ» о сильных и слабых сторонах потенциального новичка «Спартака» — защитника «Торино» Сауля Коко.
— Подписанный прошлым летом из «Лас-Пальмас» за 7,5 миллиона евро плюс бонусы, Сауль Коко был приобретен с целью играть правым центральным защитником в схеме с тремя защитниками. Однако на практике он чаще выступал в роли центрального защитника, начав сезон уверенно и даже забив два гола в первых матчах.
Техничный защитник, Коко впечатлял своей способностью начинать атаки из глубины и эффективностью при открытой игре в обороне. Однако в воздушных дуэлях и при игре в штрафной площади у него проявлялись некоторые слабости.
В зимние месяцы его форма ухудшилась, что совпало с общим спадом команды. Во второй половине сезона, после перехода тренера Ваноли с расстановки 3-5-2 на 4-2-3-1, Коко стали использовать в качестве левого центрального защитника вместе с Марипаном. Переход дался нелегко — он не левша, и порой ему было сложно строить игру, используя слабую ногу.
Его выступления были нестабильными: он чередовал уверенные матчи с досадными ошибками, отражая общую нестабильность команды в течение сезона.
В преддверии нового сезона «Торино» не считает Коко неприкосновенным, но и не рассматривает его как лишнего игрока. Его могут продать, но только при наличии убедительного предложения — такого, как недавнее от катарского клуба (размером 16 миллионов. — Прим. «СЭ»).
Тем временем команда возобновила тренировки во вторник, чтобы подготовиться к новому сезону, и Коко регулярно занимается вместе с остальными игроками, — сказал Джулини «СЭ».
Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение «Торино» в размере 10 миллионов евро о покупке 26-летнего центрального защитника. Однако итальянский клуб ответил отказом.
Контракт Коко с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0