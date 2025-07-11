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11 июля 2025, 10:00

В Италии рассказали о потенциальном новичке «Спартака» Коко

Микеле Антонов
Корреспондент
Сауль Коко.
Фото Global Look Press

Итальянский журналист издания Toro news Альберто Джулини рассказал «СЭ» о сильных и слабых сторонах потенциального новичка «Спартака» — защитника «Торино» Сауля Коко.

— Подписанный прошлым летом из «Лас-Пальмас» за 7,5 миллиона евро плюс бонусы, Сауль Коко был приобретен с целью играть правым центральным защитником в схеме с тремя защитниками. Однако на практике он чаще выступал в роли центрального защитника, начав сезон уверенно и даже забив два гола в первых матчах.

Техничный защитник, Коко впечатлял своей способностью начинать атаки из глубины и эффективностью при открытой игре в обороне. Однако в воздушных дуэлях и при игре в штрафной площади у него проявлялись некоторые слабости.

В зимние месяцы его форма ухудшилась, что совпало с общим спадом команды. Во второй половине сезона, после перехода тренера Ваноли с расстановки 3-5-2 на 4-2-3-1, Коко стали использовать в качестве левого центрального защитника вместе с Марипаном. Переход дался нелегко — он не левша, и порой ему было сложно строить игру, используя слабую ногу.

Его выступления были нестабильными: он чередовал уверенные матчи с досадными ошибками, отражая общую нестабильность команды в течение сезона.

В преддверии нового сезона «Торино» не считает Коко неприкосновенным, но и не рассматривает его как лишнего игрока. Его могут продать, но только при наличии убедительного предложения — такого, как недавнее от катарского клуба (размером 16 миллионов. — Прим. «СЭ»).

Тем временем команда возобновила тренировки во вторник, чтобы подготовиться к новому сезону, и Коко регулярно занимается вместе с остальными игроками, — сказал Джулини «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение «Торино» в размере 10 миллионов евро о покупке 26-летнего центрального защитника. Однако итальянский клуб ответил отказом.

Контракт Коко с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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