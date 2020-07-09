Мусаев признал, что «Краснодару» не хватало Берга в матче с «Рубином»
9 июля 2020, 23:05
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (0:1). Он отметил, что команде не хватало шведского форварда Маркуса Берга.
«Мы не использовали свои возможности, когда нужно было вырывать результат без моментов и без игры, чисто на характере, — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч премьер». — Мы позволили сопернику забить и играть по счету. С таким составом нужно забирать максимум. Мы могли это сделать, но не получились. Моменты были, хоть и не так много. Не хватило реализации. Да, нам не хватало Берга, не хватало Петрова. Берг — важный игрок».
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