Мусаев объяснил, почему Комличенко этим летом не перешел в родной «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, почему воспитанник «быков» Николай Комличенко этим летом перешел не в родной клуб, а в «Локомотив».

— Когда я в начале лета узнал о переговорах «Краснодара» с Комличенко, подумал, что это может быть красивая история с возвращением. Но не сложилось.

— Интерес был, но понимаю Колю. Он идет в «Локомотив» в надежде, что выиграет конкуренцию. А в «Краснодаре» на его позиции играет лучший игрок сезона в России, лучший нападающий. Это его дом, но он выбрал то место, где он будет играть и, несмотря на 30-летний возраст, прогрессировать. Мы уважаем этот выбор. Здесь бороться за место в составе было бы, наверное, посложнее.