Мусаев рассказал о дружбе Сафонова и Агкацева
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о дружбе Матвея Сафонова и Станислава Агкацева и ответил, насколько трудно было второму заменить первого в основном составе «быков».
— Образцово-показательной стала рокировка Матвея Сафонова на Станислава Агкацева. Один выиграл четыре турнира, включая Лигу чемпионов, в «ПСЖ», второй безупречно отыграл сезон в «Краснодаре» с 15 «сухарями». Это произошло идеально вовремя или считаете, что Агкацев уже годом-двумя ранее был готов к основе «быков»?
— Задним числом трудно говорить. Но мне очень понравилось, насколько Стас оказался готов, как он прошел этот год и как ведет себя сейчас, будучи признанным лучшим вратарем России. Его скромность, его поведение в сложные моменты, его работа в целом, максимальный труд каждый день, как он пашет, прыгает, выворачивает пальцы...
Я рад, что он пришел к тому, чего заслужил своим терпением и трудолюбием. Потому что быть вторым под Сафоновым — очень трудно. Психологически сложно не бросить работать. Нет, он бился за свое будущее и, когда пришел день, оказался готов. В этом и есть суть спорта. Кстати, ведь и благодаря Стасу Матвей стал Матвеем. Потому что Сафонов понимал: сзади сидит голодный и очень сильный вратарь. Были моменты, когда предпочитали Агкацева, и он, например, играл финал Кубка. Думаю, что и Доннарумма провел свой лучший сезон и выиграл Лигу чемпионов, поскольку увидел, кто составляет ему конкуренцию. Были ведь и моменты, когда Луис Энрике предпочитал Матвея здоровому Джанлуиджи.
— Место Сафонова в заявке на финал победной для его «ПСЖ» Лиги чемпионов — это достижение академии «Краснодара»?
— Сто процентов — да. Мальчик был в структуре академии с первого дня базовой школы. С первой тренировки в своей жизни. И сейчас он выиграл Лигу чемпионов. Для нас это было очень большое событие.
— Сафонов и Агкацев — друзья. Как вообще такое возможно в этом индивидуальном виде спорта внутри командного?
— Согласен, что такое редко бывает, когда конкурируешь с человеком каждый день и вас двое на одно место. Наверное, это стало возможным благодаря тому, что никто из них не делает подлостей, идет честный труд, а дальше уже выбор за тренером. И вспомните: когда Матвей сел на скамейку в финале Кубка, он подходил к Стасу, подбадривал и поддерживал его. Это было приятно. Здоровая мужская конкуренция.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0