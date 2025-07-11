Мусаев рассказал о дружбе Сафонова и Агкацева

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о дружбе Матвея Сафонова и Станислава Агкацева и ответил, насколько трудно было второму заменить первого в основном составе «быков».

— Образцово-показательной стала рокировка Матвея Сафонова на Станислава Агкацева. Один выиграл четыре турнира, включая Лигу чемпионов, в «ПСЖ», второй безупречно отыграл сезон в «Краснодаре» с 15 «сухарями». Это произошло идеально вовремя или считаете, что Агкацев уже годом-двумя ранее был готов к основе «быков»?

— Задним числом трудно говорить. Но мне очень понравилось, насколько Стас оказался готов, как он прошел этот год и как ведет себя сейчас, будучи признанным лучшим вратарем России. Его скромность, его поведение в сложные моменты, его работа в целом, максимальный труд каждый день, как он пашет, прыгает, выворачивает пальцы...

Я рад, что он пришел к тому, чего заслужил своим терпением и трудолюбием. Потому что быть вторым под Сафоновым — очень трудно. Психологически сложно не бросить работать. Нет, он бился за свое будущее и, когда пришел день, оказался готов. В этом и есть суть спорта. Кстати, ведь и благодаря Стасу Матвей стал Матвеем. Потому что Сафонов понимал: сзади сидит голодный и очень сильный вратарь. Были моменты, когда предпочитали Агкацева, и он, например, играл финал Кубка. Думаю, что и Доннарумма провел свой лучший сезон и выиграл Лигу чемпионов, поскольку увидел, кто составляет ему конкуренцию. Были ведь и моменты, когда Луис Энрике предпочитал Матвея здоровому Джанлуиджи.

— Место Сафонова в заявке на финал победной для его «ПСЖ» Лиги чемпионов — это достижение академии «Краснодара»?

— Сто процентов — да. Мальчик был в структуре академии с первого дня базовой школы. С первой тренировки в своей жизни. И сейчас он выиграл Лигу чемпионов. Для нас это было очень большое событие.

— Сафонов и Агкацев — друзья. Как вообще такое возможно в этом индивидуальном виде спорта внутри командного?

— Согласен, что такое редко бывает, когда конкурируешь с человеком каждый день и вас двое на одно место. Наверное, это стало возможным благодаря тому, что никто из них не делает подлостей, идет честный труд, а дальше уже выбор за тренером. И вспомните: когда Матвей сел на скамейку в финале Кубка, он подходил к Стасу, подбадривал и поддерживал его. Это было приятно. Здоровая мужская конкуренция.