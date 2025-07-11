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11 июля 2025, 10:20

Мусаев рассказал о дружбе Сафонова и Агкацева

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о дружбе Матвея Сафонова и Станислава Агкацева и ответил, насколько трудно было второму заменить первого в основном составе «быков».

— Образцово-показательной стала рокировка Матвея Сафонова на Станислава Агкацева. Один выиграл четыре турнира, включая Лигу чемпионов, в «ПСЖ», второй безупречно отыграл сезон в «Краснодаре» с 15 «сухарями». Это произошло идеально вовремя или считаете, что Агкацев уже годом-двумя ранее был готов к основе «быков»?

— Задним числом трудно говорить. Но мне очень понравилось, насколько Стас оказался готов, как он прошел этот год и как ведет себя сейчас, будучи признанным лучшим вратарем России. Его скромность, его поведение в сложные моменты, его работа в целом, максимальный труд каждый день, как он пашет, прыгает, выворачивает пальцы...

Я рад, что он пришел к тому, чего заслужил своим терпением и трудолюбием. Потому что быть вторым под Сафоновым — очень трудно. Психологически сложно не бросить работать. Нет, он бился за свое будущее и, когда пришел день, оказался готов. В этом и есть суть спорта. Кстати, ведь и благодаря Стасу Матвей стал Матвеем. Потому что Сафонов понимал: сзади сидит голодный и очень сильный вратарь. Были моменты, когда предпочитали Агкацева, и он, например, играл финал Кубка. Думаю, что и Доннарумма провел свой лучший сезон и выиграл Лигу чемпионов, поскольку увидел, кто составляет ему конкуренцию. Были ведь и моменты, когда Луис Энрике предпочитал Матвея здоровому Джанлуиджи.

— Место Сафонова в заявке на финал победной для его «ПСЖ» Лиги чемпионов — это достижение академии «Краснодара»?

— Сто процентов — да. Мальчик был в структуре академии с первого дня базовой школы. С первой тренировки в своей жизни. И сейчас он выиграл Лигу чемпионов. Для нас это было очень большое событие.

— Сафонов и Агкацев — друзья. Как вообще такое возможно в этом индивидуальном виде спорта внутри командного?

— Согласен, что такое редко бывает, когда конкурируешь с человеком каждый день и вас двое на одно место. Наверное, это стало возможным благодаря тому, что никто из них не делает подлостей, идет честный труд, а дальше уже выбор за тренером. И вспомните: когда Матвей сел на скамейку в финале Кубка, он подходил к Стасу, подбадривал и поддерживал его. Это было приятно. Здоровая мужская конкуренция.

Мурад Мусаев.«Этот «Краснодар» был не таким красивым, но самым рабочим и боевым». Вторая часть интервью с Мурадом Мусаевым

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Матвей Сафонов
Мурад Мусаев
Станислав Агкацев
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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