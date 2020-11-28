Мусаев — о своем удалении: «Я не переходил на личности и не ругался матом»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Химок» в 16-м туре РПЛ (0:1) рассказал, за что получил красную карточку уже после финального свистка.
— Футбол — это эмоции, а наши арбитры очень легко дают карточки в таких ситуациях, — сказал Мусаев. — Я не переходил на личности, не ругался матом. Мяч был у нас, Вандерсон владел им на фланге, в штрафной было много наших футболистов, а рефери не дал нам завершить атаку. Сказал, что дал мне красную карточку за несогласие.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю