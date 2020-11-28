РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мусаев — о своем удалении: «Я не переходил на личности и не ругался матом»

19:16
Теги:

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Химок» в 16-м туре РПЛ (0:1) рассказал, за что получил красную карточку уже после финального свистка.

— Футбол — это эмоции, а наши арбитры очень легко дают карточки в таких ситуациях, — сказал Мусаев. — Я не переходил на личности, не ругался матом. Мяч был у нас, Вандерсон владел им на фланге, в штрафной было много наших футболистов, а рефери не дал нам завершить атаку. Сказал, что дал мне красную карточку за несогласие.

Химки — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир