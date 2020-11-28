Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Химок» в 16-м туре РПЛ (0:1) рассказал, за что получил красную карточку уже после финального свистка.

— Футбол — это эмоции, а наши арбитры очень легко дают карточки в таких ситуациях, — сказал Мусаев. — Я не переходил на личности, не ругался матом. Мяч был у нас, Вандерсон владел им на фланге, в штрафной было много наших футболистов, а рефери не дал нам завершить атаку. Сказал, что дал мне красную карточку за несогласие.