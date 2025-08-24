Мусаев: «Для меня странно, что вы, пресса, хотите, чтобы Сперцян уехал»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из команды.

Ранее агент футболиста Вадим Оганян рассказал о срыве переговоров с «Саутгемптоном».

«По-моему, это даже не его агент. Хочу сказать, что Эдик давно в клубе, у нас очень доверительные отношения. Мы не держим его насильно. Все, что будет в итоге — это наше совместное решение.

Для меня странно, что вы, пресса, хотите, чтобы Сперцян уехал. Думаю, что ни в одной стране мира никто не захочет потерять одного из самых ярких игроков чемпионата. Чалов, Антон Миранчук, Захарян уехали, и что в итоге? Они стали сильнее, когда уехали? Антон Миранчук вернулся и будет дальше радовать своей игрой. Мы должны уважать свой чемпионат и своих футболистов, а не писать, что кто-то должен уехать. Если будет предложение, которое всех устроит, как было с Матвеем Сафоновым, то окей — пожмем руки и поблагодарим», — приводит matchtv.ru слова Мусаева.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2025/26 25-летний армянин забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 9 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро. 23 августа сообщалось, что хавбеком интересуется «Атлетико».