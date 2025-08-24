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Мусаев: «Для меня странно, что вы, пресса, хотите, чтобы Сперцян уехал»

Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из команды.

Ранее агент футболиста Вадим Оганян рассказал о срыве переговоров с «Саутгемптоном».

«По-моему, это даже не его агент. Хочу сказать, что Эдик давно в клубе, у нас очень доверительные отношения. Мы не держим его насильно. Все, что будет в итоге — это наше совместное решение.

Для меня странно, что вы, пресса, хотите, чтобы Сперцян уехал. Думаю, что ни в одной стране мира никто не захочет потерять одного из самых ярких игроков чемпионата. Чалов, Антон Миранчук, Захарян уехали, и что в итоге? Они стали сильнее, когда уехали? Антон Миранчук вернулся и будет дальше радовать своей игрой. Мы должны уважать свой чемпионат и своих футболистов, а не писать, что кто-то должен уехать. Если будет предложение, которое всех устроит, как было с Матвеем Сафоновым, то окей — пожмем руки и поблагодарим», — приводит matchtv.ru слова Мусаева.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2025/26 25-летний армянин забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 9 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро. 23 августа сообщалось, что хавбеком интересуется «Атлетико».

Эдуард Сперцян.Сперцян не уедет в «Саутгемптон». Якобы отказался сам, и конфликта с «Краснодаром» нет, но агент возмущен срывом сделки
Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2236365_Musajev__ob_otjezde_Spercana_Ni_v_odnoj_strane_mira_nikto_ne_zahochet_poterat_odnogo_iz_samyh_jarkih_igrokov_chempionata
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Мурад Мусаев
Эдуард Сперцян
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РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
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17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Александр Соболев
Александр Соболев

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Максим Глушенков

Зенит

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П
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Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

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И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

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