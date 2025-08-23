Источник: «Атлетико» интересуется Сперцяном

«Атлетико» рассматривает вариант трансфера полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Armenie Football.

По данным источника, испанцы уже связались с окружением 25-летнего армянина, чтобы навести справки. При этом конкретики по поводу возможного перехода пока нет. Также игроком интересуется один из португальских клубов. Однако конкретное предложение было только от «Саутгемптона», который, впрочем, уговаривают отказаться от трансфера.

Контракт Сперцяна с краснодарским клубом действует до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 он в 8 матчах во всех турнирах забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.