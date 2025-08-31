Мусаев прокомментировал слова Кордобы о возможном уходе: «Джон остынет»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) отреагировал на слова форварда Джона Кордобы, который после удаления в этой игре намекнул, что готов покинуть чемпионат России.

— Кордоба сказал, что готов покинуть РПЛ из-за предвзятого судейства. Вы с ним уже поговорили после матча? Как относитесь к таким словам?

— Думаю, я достаточно исчерпывающе сказал о судействе. Не буду повторяться. Джон остынет, успокоится. Думаю, можно понять, почему он такие вещи говорит.