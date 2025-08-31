Мусаев заявил, что Сперцян остается в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) предположил, что клуб завершил летнюю трансферную кампанию.

— Могут ли быть еще трансферы?

— На выход — нет. На вход, думаю, тоже вряд ли. Думаю, мы закрылись на это окно.

— Согласны с тем, что сохранение Сперцяна сродни трансферу на вход для «Краснодара»?

— Конечно, это важно. У него хорошее взаимопонимание и с Дугласом, и с Перреном. Он хорошо начал сезон. Предложение было серьезное, но далеко не зашло.