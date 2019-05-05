Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев считает, что его команда потеряла концентрацию в эпизоде с пропущенным голом в матче 27-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:1). Краснодарцы пропустили на 89-й минуте.

– Недоработали в нескольких эпизодах. И получили ту атаку, к которой готовились – знали, что они так делают. Потеря концентрации. Нет одного виноватого – все недоработали понемножку, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Мусаев. – Мы провели хороший матч, должны были забивать второй мяч и доводить игру до победы.

У Ари был момент. Сулейманов хорошо отрабатывал в обороне. Вандерсон устал и не всегда возвращался назад. Перейра тоже устал.

Эта ничья. Что есть, то есть. Мы остались третьими, можно было сделать небольшой отрыв. Тут играть всем тяжело. Но еще есть три игры. Надо отдохнуть и готовиться к следующим матчам.