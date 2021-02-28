Мозес высказался о неудачном дерби с «Динамо»

Защитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (0:2), отметив, что никогда не играл в такую погоду.

«Никогда не играл в такую погоду. До этого рекорд был минус один, кажется. В этом и проблема: на таком холоде толком не чувствуешь мяч. Я старался действовать полезно, но поле было очень тяжелое. Такие дни хочется поскорее забыть», — цитирует Мозеса официальный сайт «Спартака».

Также футболист подчеркнул, что не понял, почему был удален в этой игре на 81-й минуте.

«Начнем с пенальти: мяч попал мне в плечо, а судья посчитал, что если я сделал движение рукой, то нарушил правила. Еще и желтую карточку дал. Я не понял этого решения. Поднял я руку или нет — какая разница? Мяч попал в плечо! И ведь изначально судья не остановил игру. Только потом в дело вмешался ВАР. ...Так, что там дальше? Мое добивание после удара Понсе. В любой другой день это был бы гол, но вратарь «Динамо» очень быстро среагировал и успел переместиться в ближний угол. И, наконец, удаление. Тут я накосячил. Потерял мяч на фланге и свалил соперника», — сказал Мозес.

После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице. Сегодня, 28 февраля, московский клуб сыграет с «Рубином» в чемпионате России. Начало — в 14.00 по московскому времени.