Мозес высказался о неудачном дерби с «Динамо»
Защитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (0:2), отметив, что никогда не играл в такую погоду.
«Никогда не играл в такую погоду. До этого рекорд был минус один, кажется. В этом и проблема: на таком холоде толком не чувствуешь мяч. Я старался действовать полезно, но поле было очень тяжелое. Такие дни хочется поскорее забыть», — цитирует Мозеса официальный сайт «Спартака».
Также футболист подчеркнул, что не понял, почему был удален в этой игре на 81-й минуте.
«Начнем с пенальти: мяч попал мне в плечо, а судья посчитал, что если я сделал движение рукой, то нарушил правила. Еще и желтую карточку дал. Я не понял этого решения. Поднял я руку или нет — какая разница? Мяч попал в плечо! И ведь изначально судья не остановил игру. Только потом в дело вмешался ВАР. ...Так, что там дальше? Мое добивание после удара Понсе. В любой другой день это был бы гол, но вратарь «Динамо» очень быстро среагировал и успел переместиться в ближний угол. И, наконец, удаление. Тут я накосячил. Потерял мяч на фланге и свалил соперника», — сказал Мозес.
После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице. Сегодня, 28 февраля, московский клуб сыграет с «Рубином» в чемпионате России. Начало — в 14.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-02-27-viktor_mozes_govoryu_anglichanam_chto_spartak__eto_rossiyskiy_myu/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю