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«Спартак» — «Рубин»: где смотреть матч, во сколько начало

12:00
«Спартак» на своем поле примет «Рубин». Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
«Спартак» на своем поле примет «Рубин». Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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В воскресенье, 28 февраля, состоится матч 20-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В рамках премьер-лиги красно-белые не проиграли казанам с 2014 года. В первом круге нынешнего сезона «Спартак» победил «Рубин» со счетом 2:0.

В турнирной таблице московская команда занимает четвертое место, «Рубин» расположился на 10-й строчке.

Следить за матчем «Спартак» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Рубин»

Спартак — Рубин

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