Мусаев дебютирует за «Рубин» в матче со «Спартаком»
Новичок «Рубина» Леон Мусаев дебютирует за команду в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака», сообщает пресс-служба казанцев.
22-летний футболист попал в стартовый состав «Рубина» на встречу с красно-белыми.
Официальный дебют Леона Мусаева ?— «Рубин» Казань (@fcrk) February 28, 2021
Наш состав на #СпартакРубин ? pic.twitter.com/vtfa3Oc6UZ
Мусаев перешел в «Рубин» из «Зенита» в конце января. Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил «СЭ», что клуб заплатит за игрока 500 тысяч евро. Футболист будет выступать за команду под номером «38».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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