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Мусаев дебютирует за «Рубин» в матче со «Спартаком»

12:40
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Новичок «Рубина» Леон Мусаев дебютирует за команду в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака», сообщает пресс-служба казанцев.

22-летний футболист попал в стартовый состав «Рубина» на встречу с красно-белыми.

Мусаев перешел в «Рубин» из «Зенита» в конце января. Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил «СЭ», что клуб заплатит за игрока 500 тысяч евро. Футболист будет выступать за команду под номером «38».

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