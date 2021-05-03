«Уважать надо людей». У Парфенова произошел конфликт со скамейкой «Спартака»
19:11
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов рассказал о конфликте, который произошел у него со скамейкой запасных «Спартака» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).
«Судейство? Не то, что недоволен... Это просто эмоции. Все нормально.
Конфликт со скамейкой «Спартака»? Все отлично. Просто надо вести себя нормально. И не рассказывать сказки. Я команде этой восемь лет отдал. Уважать надо людей», — заявил Парфенов в интервью «Матч Премьер».
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