«Уважать надо людей». У Парфенова произошел конфликт со скамейкой «Спартака»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов рассказал о конфликте, который произошел у него со скамейкой запасных «Спартака» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Судейство? Не то, что недоволен... Это просто эмоции. Все нормально.

Конфликт со скамейкой «Спартака»? Все отлично. Просто надо вести себя нормально. И не рассказывать сказки. Я команде этой восемь лет отдал. Уважать надо людей», — заявил Парфенов в интервью «Матч Премьер».