Мозес считает, что «Спартак» еще поборется за победу в РПЛ
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в интервью «СЭ» выразил уверенность, что команда еще не выпала из чемпионской гонки.
— После поражений от «Зенита» и «Сочи» «Спартак» еще является претендентом на титул?
— Чемпионат закончится только 16 мая. У нас еще много матчей. Отставание от «Зенита» шесть очков, а от второго места — только два. Мы будем работать и стараться выиграть все встречи, чтобы показать максимальный результат. Ничего еще не проиграно, сезон в разгаре.
— Какую цель ставишь перед собой на оставшуюся часть сезона?
— Как я уже сказал, моя главная задача — играть в футбол и помочь партнерам по команде финишировать в чемпионате на первом или втором месте, чтобы попасть в Лигу чемпионов.
В текущем сезоне Тинькофф РПЛ 30-летний игрок провел девять матчей и забил один мяч. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера — «Зенита» — на шесть очков.
(Артем Калинин)
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